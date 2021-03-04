Строительство приютов для животных в России узаконили

По данным федеральной статистики, в России насчитывается более 400 приютов и 219 пунктов передержки в 69 регионах. При этом дефицит мест в приютах выше 75% — на начало 2020 года в стране насчитывалось более 400 тысяч бездомных животных, которые нуждаются в размещении, в то время как во всех приютах страны возможно разместить не более 92 тысяч.