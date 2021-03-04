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Posted 4 марта 2021, 03:00

Published 4 марта 2021, 03:00

Modified 20 августа, 12:51

Updated 20 августа, 12:51

Гражданам необходимо как можно скорее произвести поверку

В Приморье несколько тысяч счетчиков горячей воды требуют немедленной поверки

4 марта 2021, 03:00
Фото: Медиахолдинг1Mi. Гражданам необходимо как можно скорее произвести поверку
Сюжет
ЖКХ
У нескольких тысяч лицевых счетов во Владивостоке, Артёме и Партизанске истекает срок поверки приборов учёта горячего водоснабжения. Как сообщает «Дальневосточная генерирующая компания», таковых в зоне обслуживания Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») — 4 тысячи.

Гражданам необходимо как можно скорее произвести поверку счётчиков, а в случае неисправности или истечения срока службы заменить их.

Специалисты теплосбыта уведомляют, что в соответствии с действующим законодательством с 1 января 2021 года расчет по приборам учета с истекшим межповерочным интервалом будет производится исходя из среднемесячного расхода горячей воды в течение 3-х месяцев, далее — по нормативным значениям. В связи с большой загруженностью организаций, оказывающих услуги поверки приборов учета, и отсутствием возможности оперативно произвести поверку счетчиков энергетики продлили расчет по среднемесячному расходу во Владивостоке до 6 месяцев.

Поверку или замену прибора учёта могут произвести сотрудники специально аккредитованных организациях — список с их перечнем есть в распоряжении управляющих организаций, сообщили в ДГК.

После первичной установки счётчика гражданам необходимо обратиться в свою управляющую компанию для составления акта ввода в эксплуатацию нового прибора учёта.

После поверки или замены приборов учёта потребителю нужно направить копию акта замены/поверки в энергетическую компанию по адресу: 690091 г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8, по электронной почте: abonent@vrkc.prim.dvec.ru.

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#Общество#Энергетика#Приморский край#Владивосток#ЖКХ#Новости#Деньги#Услуги#Артём#Водоснабжение
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