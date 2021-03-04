В Приморье несколько тысяч счетчиков горячей воды требуют немедленной поверки

Специалисты теплосбыта уведомляют, что в соответствии с действующим законодательством с 1 января 2021 года расчет по приборам учета с истекшим межповерочным интервалом будет производится исходя из среднемесячного расхода горячей воды в течение 3-х месяцев, далее — по нормативным значениям. В связи с большой загруженностью организаций, оказывающих услуги поверки приборов учета, и отсутствием возможности оперативно произвести поверку счетчиков энергетики продлили расчет по среднемесячному расходу во Владивостоке до 6 месяцев.