Единая транспортная карта теперь работает на всей территории Приморья

«Наша задача — охватить терминалами максимальное количество транспортных средств, чтобы человек, совершая поездки по краю, не испытывал проблем с оплатой. Например, пассажир едет из Артема во Владивосток. Добравшись на 101 автобусе из Артема до Угольной и рассчитавшись там за проезд транспортной картой, далее он может пересесть на автобус 44д, в котором тоже рассчитается тем же способом», — сказала директор АДЦ.