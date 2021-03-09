zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 9 марта 2021, 03:07

Published 9 марта 2021, 03:07

Modified 20 августа, 12:52

Updated 20 августа, 12:52

Единая транспортная карта теперь работает на всей территории Приморья

Единая транспортная карта теперь работает на всей территории Приморья

9 марта 2021, 03:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Автобус
Автоматизированная транспортная система, которая уже долгое время успешно работает во Владивостоке, теперь будет действовать на территории всего Приморского края. В любом городе региона уже сегодня можно рассчитаться за проезд транспортной картой, браслетом или брелоком, сообщили в администрации Владивостока.

По словам специалистов, система автоматизированного учёта и оплаты проезда может принимать любые расчёты, в том числе наличные и безналичные платежи — это банковские карты, социальные карты «Приморец», электронные устройства с привязкой к банковским картам (часы, телефон), единый электронный билет (транспортная карта, брелок, браслет), который можно пополнить в банкоматах и приложении «Сбербанка», а также через приложение «Транспортная карта».

«Электронный проездной сегодня действует на территории всего Приморского края. Устройство удобно тем, что действует как электронный кошелек, в котором не нужно хранить большие суммы денежных средств. В семьях, где есть дети, например, сейчас точно знают, сколько поездок совершает их ребенок, где и в каком транспортном средстве он находится. Пополняется транспортное приложение периодически», — отметила директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ) Татьяна Бердникова.

Кроме Владивостока, теперь рассчитаться за проезд в общественном транспорте безналичным способом можно в Находке, Артёме, Фокино, Уссурийске, Большом Камне, Арсеньеве, Дальнереченске и Дальнегорске.

К оплате за проезд в автобусах принимают электронный проездной — Единую транспортную карту.

«Здесь два важных момента: у администраций городов, отвечающих за улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров, это возможность „видеть“ транспорт, контролировать его работу. У пассажиров — рассчитаться за проезд безналичным способом, получить кассовый чек, который как в магазине фиксирует полученную услугу в транспорте и дает страховку пассажиру при неудовлетворительно предоставленной услуге. В билете всегда фигурирует компания-перевозчик, госномер транспортного средства, на котором пассажир совершал поездку в то или иное время», — рассказала Бердникова

Нововведение быстро стало популярным — только в Артёме, который совсем недавно подключился к системе, зарегистрировано 7,5 тысяч пассажиров, которые активно пользуются безналичной оплатой.

«Наша задача — охватить терминалами максимальное количество транспортных средств, чтобы человек, совершая поездки по краю, не испытывал проблем с оплатой. Например, пассажир едет из Артема во Владивосток. Добравшись на 101 автобусе из Артема до Угольной и рассчитавшись там за проезд транспортной картой, далее он может пересесть на автобус 44д, в котором тоже рассчитается тем же способом», — сказала директор АДЦ.

У электронного проездного, кроме удобства, есть и другие преимущества — например, скидки на некоторых муниципальных маршрутах при пересадке с одного автобуса на другой:

— с маршрута № 44Д «ст. Угольная — ВГУЭС» на № 15 «Приморский океанариум — Т/Ц Изумруд» и в обратном направлении;

— с маршрута № 95 «Снеговая Падь — Суханова» на № 15 «Приморский океанариум — Т/Ц «Изумруд» и в обратном направлении;

— с маршрута № 98Ц «Луговая — Снеговая Падь» на № 95 «Снеговая Падь — Суханова» и в обратном направлении;

— с маршрута № 98Д «Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая» на № 95 «Снеговая Падь — Суханова» и в обратном направлении;

— с маршрута № 29К «Воевода — Мини-ТЭЦ Центральная» на 15 «Приморский океанариум — Кампус ДВФУ — Т/Ц Изумруд — 1-я Речка» и в обратном направлении.

— пересадочный тариф с маршрута № 98Д «Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая» на № 98Д «Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая»;

— пересадочный тариф с маршрута № 98Ц «Снеговая Падь — Горная — Площадь Борцов Революции» на № 98Ц «Снеговая Падь — Горная — Площадь Борцов Революции».

Материалы по теме
Приморье отказывает "Экспрессу Приморья" в оплате проездногоШтрафы за безбилетный проезд на железнодорожном транспорте возрастут многократно Дачникам Приморья выдают проездные билеты
#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Автобус#Оплата#Проездной
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика