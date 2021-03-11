Развитие Дальнего Востока тормозит сырьевая экономика

В регионах планируют создать высокотехнологичные мощности по переработке газа, технопарки и индустриальные парки агропредприятий и предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную и рыбную продукцию, научные и инновационные центры. Кроме того, планируется развитие ювелирно-гранильного производства и судостроения. Часть этих проектов расположится на территориях опережающего развития (ТОР), а также в Свободном порту Владивосток (СПВ).