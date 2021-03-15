«Умные» светофоры появились во Владивостоке

Специалисты отмечают, что датчики подсчитывают количество машин, которые ждут зелёного сигнала на светофоре, а контроллеры в этот момент настраивают сигналы секций в зависимости от длины очереди — в дальнейшем это позволит избежать напрасного ожидания, когда по другому направлению нет движения транспорта, потому что интеллектуальная система сведёт к минимуму время простоя на красном сигнале светофора.