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Posted 16 марта 2021, 04:19

Published 16 марта 2021, 04:19

Modified 20 августа, 12:58

Updated 20 августа, 12:58

Прокуратура оштрафовала администрацию школы

Детей во Владивостоке кормили в антисанитарных условиях

16 марта 2021, 04:19
Фото: Медиахолдинг1Mi. Прокуратура оштрафовала администрацию школы
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Наука и образование
Прокуратура Ленинского района Владивостока проверила одну из школ приморской столицы в части надлежащей организации питания учащихся. В итоге, на школьной кухне нашли множественные нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили правоохранители, помещение, предназначенное для обработки сырой продукции, не оснащено необходимым оборудованием, внутренняя отделка помещения не позволяет проводить там еженедельную влажную уборку, а в зоне приготовления холодных закусок не установлен прибор для обеззараживания воздуха.

«В связи с выявленными нарушениями прокурор района в отношении ответственного должностного лица на пищеблоке школы возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По итогам его рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — сообщили в прокуратуре.

Прокурор Ленинского района внес представление в адрес директора школы. После рассмотрения представления нарушения были устранены.

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