Детей во Владивостоке кормили в антисанитарных условиях

«В связи с выявленными нарушениями прокурор района в отношении ответственного должностного лица на пищеблоке школы возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По итогам его рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа», — сообщили в прокуратуре.