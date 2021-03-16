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Posted 16 марта 2021, 00:34

Published 16 марта 2021, 00:34

Modified 20 августа, 12:58

Updated 20 августа, 12:58

Для добычи предлагаются акватории в Ольгинском и Тернейском районах

Коренные народы в Приморье смогут получить участки для промысла

16 марта 2021, 00:34
Фото: Медиахолдинг1Mi. Для добычи предлагаются акватории в Ольгинском и Тернейском районах
Сюжет
Рыбная отрасль
В Приморском крае пройдет конкурс по распределению рыболовных участков для традиционного промысла коренных и малых народов Севера. Для добычи предлагаются акватории в Ольгинском и Тернейском районах.

Приморское теруправление Росрыболовства организует конкурс по закреплению участков для традиционного рыболовства. Извещение и конкурсная документация опубликованы на официальном сайте торгов.

Планируется распределить пять участков. Один РЛУ находится в Ольгинском районе на реке Аввакумовка, остальные четыре — в Тернейском районе, это участки в бухтах Джигит, Штормовая, в районе бухты Серебрянки, а также на морской акватории в районе устья реки Самарги.

Прием заявок на участие в конкурсе открылся 12 марта и завершится 12 апреля. Договоры с победителями будут заключены на десять лет, сообщает Fishnews.

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#Общество#Приморье#Рыбная отрасль#Новости#Конкурс
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