Коренные народы в Приморье смогут получить участки для промысла

Планируется распределить пять участков. Один РЛУ находится в Ольгинском районе на реке Аввакумовка, остальные четыре — в Тернейском районе, это участки в бухтах Джигит, Штормовая, в районе бухты Серебрянки, а также на морской акватории в районе устья реки Самарги.