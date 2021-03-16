Ссудный день: Ломбарды в Приморье не теряют популярности

По мнению экономиста Александра Киктенко, эти учреждения популярны у приморцев, так как получить средства здесь значительно проще, чем при оформлении микрозайма или кредитной карточки, при этом можно не бояться коллекторов и огромных процентов за каждый день просрочки. А вещь, если она не сильно дорога сердцу, можно не забирать. Ставки в ломбардах значительно ниже, чем в микрофинансовых организациях. И все же значительно выше, чем в банках.