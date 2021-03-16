В Росбанке во Владивостоке сменился руководитель

Posted 16 марта 2021, 10:10
Published 16 марта 2021, 10:10
Modified 20 августа, 12:59
Updated 20 августа, 12:59
Светлана Репина назначена директором территориального офиса Росбанка во Владивостоке.
Стратегическая задача, поставленная перед руководителем подразделения, — укрепление позиций банка и наращивание объемов бизнеса в регионе.
Светлана Репина сконцентрируется на повышении эффективности работы команды и уровня предоставляемого сервиса. Также будет продолжена работа по реализации стратегии Росбанка, направленной на расширение клиентской базы и развитие транзакционного бизнеса. В составе территориального офиса Росбанка во Владивостоке функционируют семь дополнительных офисов, расположенных в Приморском крае и на территории Сахалинской области — это Владивосток, Южно-Сахалинск, Артем, Уссурийск, Лучегорск.
«Светлана присоединилась к команде Росбанка в 2019 году, переехав в город Владивосток из Хабаровска. За ее плечами 11 летний успешный опыт руководства продажами и развития операционной банковской сети в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке, а также три года управления проектами на „Почте России“. В 2020 году Светлана стала суперфиналистом федерального конкурса управленцев АНО „Россия — страна возможностей“ — „Лидеры России“, выиграла грант на обучение и доказала свои высокие управленческие компетенции…», — отметила Наталья Попова, управляющий директор департамента сети и развития продаж Росбанка на Дальнем Востоке.
Досье «Золотой Рог»
Светлана Репина окончила Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит», а также Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Юриспруденция».
В настоящее время проходит обучение на EMBA Kingston в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Светлана Репина имеет общий стаж работы в банковской сфере более 15 лет, карьеру начала в 2005 году в Сбербанке, пройдя путь от специалиста по кредитованию физических лиц до начальника отдела организации продаж по Дальнему Востоку, начальника управления продаж и обслуживания в сети ВСП Хабаровского края. С 2016 по 2019 г. работала руководителем отдела мониторинга и управления сетью отделений АО «Почта России» в Дальневосточном макрорегионе.
С 2019 года являлась заместителем директора по розничному бизнесу территориального офиса Росбанка во Владивостоке. По итогам двух лет работы офисы в подчинении Светланы входили в десятку лучших в рейтинге по России.