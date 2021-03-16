В Росбанке во Владивостоке сменился руководитель

В настоящее время проходит обучение на EMBA Kingston в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Светлана Репина имеет общий стаж работы в банковской сфере более 15 лет, карьеру начала в 2005 году в Сбербанке, пройдя путь от специалиста по кредитованию физических лиц до начальника отдела организации продаж по Дальнему Востоку, начальника управления продаж и обслуживания в сети ВСП Хабаровского края. С 2016 по 2019 г. работала руководителем отдела мониторинга и управления сетью отделений АО «Почта России» в Дальневосточном макрорегионе.