Промышленное производство в Приморье сократилось более чем на 7%

Увеличилось производство сборных строительных блоков — на 24,6%, товарного бетона и строительных растворов — на 19,9% и 13,9%, соответственно, спецодежды и постельного белья — на 16%, моющих средств — на 6,3%. Вместе с тем снизилось производство легковых автомобилей почти в 2 раза, цемента — на 20,3%, лесоматериалов — на 18,7%, щепы технологической — на 13,1%, оконных и дверных пластмассовых блоков — на 5%.