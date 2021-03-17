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Posted 17 марта 2021, 01:17

Published 17 марта 2021, 01:17

Modified 20 августа, 12:59

Updated 20 августа, 12:59

Промышленное производство в Приморье сократилось более чем на 7%

Промышленное производство в Приморье сократилось более чем на 7%

17 марта 2021, 01:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Промышленность
В феврале 2021 года промышленное производство в Приморском крае выросло на 9,9% по отношению к январю текущего года. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2020-го промышленность сократилась на 7,5%, сообщает приморскстат.

Индекс промышленного производства за январь–февраль 2021 года в Приморье составил 94,6% по отношению к соответствующему периоду 2020 года. Электроэнергетика выросла на 12,4%. Выпуск электроэнергии в январе–феврале 2021 года увеличился на 14,8%, теплоэнергии — на 9%.

Специалисты отмечают, что больше всего сократилась добыча полезных ископаемых (на 15,5%). Уменьшилась добыча металлических руд на 16,2%, угля — на 15,1% и других полезных ископаемых — на 11, 8%.

Спад показателей зафиксирован и в области обрабатывающего производства, особенно в сфере ремонта/монтажа машин и оборудования — сокращение более чем на 30%.

«Обрабатывающие производства к январю-февралю 2020 года показали спад на 10%. Значительное сокращение отмечено в следующих производствах: электрического оборудования — в 6,8 раза; автотранспортных средств — в 1,7 раза; готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий — в 1,5 раза; ремонт и монтаж машин и оборудования — на 30,1%; обработки древесины и производство изделий из дерева — на 11,2%», — рассказали в Приморскстате.

В обрабатывающих отраслях фиксируется общий спад в 2021 году, но некоторые производства демонстрируют положительную динамику: металлургическое выросло на 36,4%, мебели — на 24,1%, прочих транспортных средств и оборудования — на 21,9%, напитков — на 12,3%.

Увеличилось производство сборных строительных блоков — на 24,6%, товарного бетона и строительных растворов — на 19,9% и 13,9%, соответственно, спецодежды и постельного белья — на 16%, моющих средств — на 6,3%. Вместе с тем снизилось производство легковых автомобилей почти в 2 раза, цемента — на 20,3%, лесоматериалов — на 18,7%, щепы технологической — на 13,1%, оконных и дверных пластмассовых блоков — на 5%.

«В производстве пищевых продуктов так же произошло сокращение выпуска продукции на 11%. На это повлияло уменьшение производства рыбы переработанной и консервированной на 27%, молочной продукции — на 14,1%», — заявили специалисты Приморскстата.

Рост был зафиксирован в выпуске плодоовощных консервов на 15,7%, кондитерских и колбасных изделий — на 12% и 6,9%, соответственно; мяса домашней птицы — в 1,5 раза, мяса крупного рогатого скота: свинины, баранины, козлятины, конины и прочих — в 6,5 раза.

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