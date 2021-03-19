Приморский водоканал построит две канализационно-насосные станции за 35 миллионов рублей

Posted 19 марта 2021, 06:50
Published 19 марта 2021, 06:50
Modified 20 августа, 13:01
Updated 20 августа, 13:01
Сейчас в приморской столице работают 39 КНС. Две новые станции построят в районе бухты Улисс и улицы Татарской — к объектам проложат напорно-самотечные коллекторы.
«После ввода этих станций в эксплуатацию в декабре 2021 года еще примерно три тысячи кубометров стоков будут очищаться. При этом КНС на Улиссе является промежуточной и технологически связана с сетями водоотведения для переключения выпуска на КНС на мысе Абросимова. Все стоки с этих станций будут поступать на канализационные очистные сооружения Центрального и Южного планировочных районов», — рассказали в Примводоканале.
Стоимость строительства объектов — более 35 миллионов рублей. В данный момент во Владивостоке ищут подрядчика, который смог бы реализовать проект.
Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, на сегодняшний день в приморской столице очищается до 90% всех бытовых стоков.
«Благодаря проведенной за последние годы работе удалось прекратить попадание в наши бухты подавляющего объема канализационных стоков, и новые объекты тоже позволят собрать значительное число сбросов с крупных микрорайонов», — заключила зампред.