Приморский водоканал построит две канализационно-насосные станции за 35 миллионов рублей

«После ввода этих станций в эксплуатацию в декабре 2021 года еще примерно три тысячи кубометров стоков будут очищаться. При этом КНС на Улиссе является промежуточной и технологически связана с сетями водоотведения для переключения выпуска на КНС на мысе Абросимова. Все стоки с этих станций будут поступать на канализационные очистные сооружения Центрального и Южного планировочных районов», — рассказали в Примводоканале.