Бизнесменов Приморья научат искать инвесторов на фондовых рынках

Posted 22 марта 2021, 03:07
Published 22 марта 2021, 03:07
Modified 20 августа, 13:02
Updated 20 августа, 13:02
На вебинаре предприниматели узнают, как привлечь финансирование на бирже с помощью выпуска облигаций, оценят свои возможности для выхода на биржу, познакомятся с государственными мерами поддержки в этой области.
Центральные вопросы обсуждения будут проиллюстрированы реальными примерами.
«Напомню, что Приморье уже несколько лет является участником проекта по повышению финансовой грамотности населения, в этом вопросе краевое Правительство успешно взаимодействует с Дальневосточным ГУ Банка России. Точно так же органы региональной исполнительной власти заинтересованы и в повышении квалификации предпринимателей в области привлечения инвестиций. Уверена, что и в этом направлении наше взаимодействие с Банком России принесет нам всем хорошие результаты», — отметила министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.
Спикерами на мероприятии выступят эксперты Центробанка, представители МСП Банка, Московской биржи, а также компаний с опытом размещения ценных бумаг на бирже.