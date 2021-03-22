Бизнесменов Приморья научат искать инвесторов на фондовых рынках

«Напомню, что Приморье уже несколько лет является участником проекта по повышению финансовой грамотности населения, в этом вопросе краевое Правительство успешно взаимодействует с Дальневосточным ГУ Банка России. Точно так же органы региональной исполнительной власти заинтересованы и в повышении квалификации предпринимателей в области привлечения инвестиций. Уверена, что и в этом направлении наше взаимодействие с Банком России принесет нам всем хорошие результаты», — отметила министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко.