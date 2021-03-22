Управление Роскомнадзора по Приморскому краю напоминает

Posted 22 марта 2021, 06:45
Published 22 марта 2021, 06:45
Modified 20 августа, 13:03
Updated 20 августа, 13:03
На территории Приморского края Уполномоченным органом является Управление Роскомнадзора по Приморскому краю.
Электронная форма Уведомления, предусмотренная ч. 1 ст. 22 Федерального закона, и порядок ее заполнения размещены на портале персональных данных (www.pd.rkn.gov.ru), а также на сайте Управления: http://25.rkn.gov.ru/.
Если в сведениях, которые вы подавали в реестр, возникли изменения, ваша организация должна уведомить уполномоченный орган в течение 10 дней. На основании этого письма в реестр вносятся необходимые изменения.
Дополнительную информацию и консультацию можно получить по телефону (423) 239-08-22, 239-08-23.