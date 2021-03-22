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Posted 21 марта 2021, 23:58

Published 21 марта 2021, 23:58

Modified 20 августа, 13:02

Updated 20 августа, 13:02

В детских садах Владивостока заменят системы пожарной охраны

В детских садах Владивостока заменят системы пожарной охраны

21 марта 2021, 23:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Наука и образование
Во Владивостоке объявлены аукционы на замену систем автоматической пожарной сигнализации в детских садах города. В 2021 году эти работы хотят провести в 21 дошкольном учреждении — на это выделено 27,7 миллионов рублей из городского бюджета, сообщили в мэрии.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования рассказали, что речь идёт о замене устаревших пожарных систем — которые не отвечают требованиям безопасности.

«Работы пройдут в детских садах № 5, 8, 15, 28, 35, 38, 43, 67, 70, 111, 116, 140, 159, 185, 186 и 187, — рассказали там. — Начальная (максимальная) цена контракта у всех объектов разная и составляет от 750 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей», — отметили специалисты.

В данный момент на Единой электронной площадке размещены подрядные аукционы на обустройство ограждений по периметру двух муниципальных школ — № 53 и 80. Начальная цена обоих контрактов — 4,1 миллиона рублей.

По словам специалистов, в 2020 году в приморской столице 62 образовательные организации получили новые системы автоматической пожарной сигнализации, в 67 — выполнен ремонт внутренних противопожарных водопроводов, в 69 — установлены противопожарные двери, в 30 — восстановлены поэтажные противодымные двери, в семи образовательных учреждениях установлено ограждение по периметру территорий.

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#Общество#Наука и образование#Приморский край#Владивосток#Новости#Дети#Пожар#Безопасность
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