В детских садах Владивостока заменят системы пожарной охраны

Posted 21 марта 2021, 23:58
Published 21 марта 2021, 23:58
Modified 20 августа, 13:02
Updated 20 августа, 13:02
В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования рассказали, что речь идёт о замене устаревших пожарных систем — которые не отвечают требованиям безопасности.
«Работы пройдут в детских садах № 5, 8, 15, 28, 35, 38, 43, 67, 70, 111, 116, 140, 159, 185, 186 и 187, — рассказали там. — Начальная (максимальная) цена контракта у всех объектов разная и составляет от 750 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч рублей», — отметили специалисты.
В данный момент на Единой электронной площадке размещены подрядные аукционы на обустройство ограждений по периметру двух муниципальных школ — № 53 и 80. Начальная цена обоих контрактов — 4,1 миллиона рублей.
По словам специалистов, в 2020 году в приморской столице 62 образовательные организации получили новые системы автоматической пожарной сигнализации, в 67 — выполнен ремонт внутренних противопожарных водопроводов, в 69 — установлены противопожарные двери, в 30 — восстановлены поэтажные противодымные двери, в семи образовательных учреждениях установлено ограждение по периметру территорий.