Олег Кожемяко поручил создать спортивный клуб в каждой школе

Так, региональное правительство приобретает жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если в 2018 году выдали 318 квартир, в 2019-м — уже 832. В 2020-м ключи получили 1046 человек. На особом контроле — оформление прописки и предоставление временного жилья для сирот до тех пор, пока они не получили положенную им по закону квартиру.