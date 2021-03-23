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Posted 23 марта 2021, 04:01

Published 23 марта 2021, 04:01

Modified 20 августа, 13:04

Updated 20 августа, 13:04

Олег Кожемяко поручил создать спортивный клуб в каждой школе

Олег Кожемяко поручил создать спортивный клуб в каждой школе

23 марта 2021, 04:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Наука и образование
Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время совещания по вопросам развития образования обсудил со специалистами темы финансирования образования, социальной поддержки педагогов, физического воспитания в школах и детских садах.

На совещании также присутствовали первый председатель Правительства Приморского края Вера Щербина, министр образования Наталья Бондаренко, руководитель агентства проектного управления Николай Стецко, представители профильных органов власти регионального и муниципального уровня.

Губернатор отметил, что развитие образования имеет большое значение для региона. В данный момент в Приморье действуют 1280 профильных организаций — учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования, которые посещает 377 тысяч детей.

По словам губернатора, расходы на образование в Приморье растут с каждым годом. В 2019 году из бюджета на работу отрасли направили 29,7 миллиарда рублей, в 2020 — 31,4 миллиарда рублей, в 2021-м сумма увеличилась до 32 миллиардов рублей и составила 21% от общего объема краевого бюджета.

«Направляя такой объем средств на образование, мы работаем на достижение тех национальных целей и стратегических задач, которые ставит Президент России. В частности, речь идет о вхождении нашей страны в первую десятку государств по качеству общего образования в мире и формировании эффективной системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи», — заявил Кожемяко.

Глава региона отметил, что значительный приток средств в отрасль произошел в последние 2,5 года. Деньги направляли, в том числе на ремонт школ и детских садов, благоустройство спортивных лагерей, залов и площадок, несмотря на то, что такие работы относятся к полномочиям органов местного самоуправления.

«В 2020–2021 годах за счет средств краевого бюджета отремонтировали более 70 объектов образования. При этом если в 2018 году на обозначенные цели выделили 161 миллион рублей, то в 2019-м речь шла уже 341 миллионе, а в 2020 году — 736 миллионах рублей», — сказал Олег Кожемяко.

Так, региональное правительство приобретает жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если в 2018 году выдали 318 квартир, в 2019-м — уже 832. В 2020-м ключи получили 1046 человек. На особом контроле — оформление прописки и предоставление временного жилья для сирот до тех пор, пока они не получили положенную им по закону квартиру.

«Без прописки сироты не могут официально устроиться на работу, получать отдельные социальные услуги и гарантии, в частности, им не выдают даже медицинский полис», — отметил губернатор.

Во время совещания затронули и тему физического воспитания детей в детских садах и школах.

«Грамотное физическое воспитание — вопрос, который нужно решить в каждой школе. Во всех учреждениях без исключения должен быть свой спортивный клуб. В нем могут вести занятия преподаватели физкультуры или приглашенные тренеры за доплату. Чтобы после основных уроков ребята могли остаться, собраться в зале и поиграть в волейбол, баскетбол или заняться другими видами спорта. Речь идет о здоровье детей. Данное поручение следует исполнить!» — обозначил Кожемяко.

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#Общество#Наука и образование#Приморский край#Владивосток#Новости
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