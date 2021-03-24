Центробанк: Новые российские купюры станут целомудренными

Кроме того, в Банке России рассказали о планах по выпуску новых купюр и монет. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, у специалистов пока нет планов выпускать банкноты номиналом 10 000 рублей или монеты в 50 рублей. «Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей», — сказала она.