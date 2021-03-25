Счета эскроу в России доказывают свою эффективность

Новые правила финансирования многоквартирного строительства в России вступили в силу летом 2019 года. Теперь при покупке квартиры в строящемся доме гражданин перечисляет деньги не напрямую застройщику, а на специальный банковский счет эскроу, где они хранятся до сдачи дома в эксплуатацию. В случае банкротства девелопера средства в полном объеме возвращаются гражданам, что исключает появление новых обманутых дольщиков.