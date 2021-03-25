zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 25 марта 2021, 07:21

Published 25 марта 2021, 07:21

Modified 20 августа, 13:06

Updated 20 августа, 13:06

Механизм призван искоренить понятие «обманутый дольщик»

Счета эскроу в России доказывают свою эффективность

25 марта 2021, 07:21
Фото: Медиахолдинг1Mi. Механизм призван искоренить понятие «обманутый дольщик»
Сюжет
Строительство
С марта прошлого года объем эскроу вырос примерно в семь раз

По данным Центрального банка, на 1 марта 2021 года на счетах эскроу в России, скопилось уже почти 1,4 трлн рублей средств граждан-участников долевого строительства. С марта прошлого года объем эскроу вырос примерно в семь раз, что свидетельствует об эффективности новой схемы финансирования многоквартирного жилищного строительства, пишет ДОМ.РФ.

Высокая наполненность таких счетов позволяет банкам устанавливать специальные пониженные ставки для девелоперов по проектному финансированию: 1,8–4,3% в разных федеральных округах, в то время как по другим кредитам нефинансовым организациям на срок более одного года средняя ставка составляет 6,8%.

«По поручению Президента РФ, меньше чем за два года фактически с нуля сформирована и налажена работоспособная инфраструктура, позволяющая гарантировать сохранность средств дольщиков. Опросы показывают, что 77% россиян согласны с тем, что благодаря счетам эскроу риски покупателей жилья на стадии строительства снизились», — прокомментировал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Во многих российских банках сумма средств на счетах эскроу уже сопоставима с объемом кредитов, выданных на строительство многоквартирных домов. Так, в Банке ДОМ.РФ, являющемся одним из лидеров рынка проектного финансирования (37% открытых лимитов), средства на счетах эскроу составляют более 100% кредитов, выданных на цели жилищного строительства.

Новые правила финансирования многоквартирного строительства в России вступили в силу летом 2019 года. Теперь при покупке квартиры в строящемся доме гражданин перечисляет деньги не напрямую застройщику, а на специальный банковский счет эскроу, где они хранятся до сдачи дома в эксплуатацию. В случае банкротства девелопера средства в полном объеме возвращаются гражданам, что исключает появление новых обманутых дольщиков.

По данным единой государственной информационной системы жилищного строительства наш. дом.рф, по состоянию на 23 марта 2021 года с использованием счетов эскроу в стране реализовывались многоквартирные проекты площадью 51,9 млн кв. м жилья — 56,5% всего многоквартирного строительства в стране.

Материалы по теме
В ДФО дольщики за месяц открыли 325 счетов эскроуВ ДФО число счетов эскроу превысило 3,3 тысячиПриморье лидирует по количеству открытых счетов эскроу в ДФО
#Экономика#Приморье#Строительство#Недвижимость#Банки#Новости#Финансы#Деньги#Жилье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика