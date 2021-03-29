Туристическое лицо Владивостока освободят от кафе и беседок

После уборки рабочие приступят к благоустройству территории: пешеходную дорожку из брусчатки полностью восстановят, построят на песке в районе третьего пляжа несколько деревянных террас для отдыхающих, обеспечат свободный доступ береговой черте и морю. Кафе и беседки возводить не будут. В 2022 году на территории реконструируют кафе, которые расположены рядом с дорогой — в данный момент разрабатывается проект.