В Спасске-Дальнем появится новый сквер

Среди объектов, предлагаемых к благоустройству — сквер в районе Спасской городской больницы и «Юбилейный» сквер. Во время онлайн-голосования гражданам нужно будет выбрать территорию, которую необходимо благоустроить. Работы начнутся уже в следующем году.