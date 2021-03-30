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В Спасске-Дальнем появится новый сквер

30 марта 2021, 01:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
В рамках проекта «Жильё и городская среда» в Спасске-Дальнем построят новый сквер. Приморцы смогут сами решить, какую территорию благоустроить — голосование пройдёт в сети с 26 апреля по 30 мая, сообщили в правительстве Приморья.

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

Среди объектов, предлагаемых к благоустройству — сквер в районе Спасской городской больницы и «Юбилейный» сквер. Во время онлайн-голосования гражданам нужно будет выбрать территорию, которую необходимо благоустроить. Работы начнутся уже в следующем году.

«После того, как граждане выберут сквер для благоустройства, будет разработан соответствующий дизайн-проект — его тоже обсудят с жителями», — рассказали в администрации города.

Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, что благодаря активным действиям жителей края в последние годы удалось благоустроить более 400 аллей, парков, скверов, пешеходных зон.

«Люди сами определяли места для благоустройства — это обязательное условие нацпроекта, выбирали дизайн-проекты, контролировали ход работ и участвовали в их приемке. Поступали замечания, предложения, вместе думали над архитектурными решениями — власти прислушивались к мнению жителей территорий», — отметила Пархоменко.

Стоит отметить, что цель нацпроекта «Жильё и городская среда» — преобразование российских городов, их благоустройство для комфортной жизни граждан.

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