Восьмой по счёту Дальневосточный МедиаСаммит пройдёт в Приморье 10–11 июня

«Один из главных вопросов, который хотелось бы поднять — работа в современном интернете, социальных сетях и мессенджерах. Также хотим обсудить с экспертами, где находится граница между цензурой и свободой слова, поговорить о „постковидной“ реальности и, как следствие, изменившейся медиасреде. Для кого-то эти изменения стали трагическими, для кого-то, наоборот, ободряющими. Отдельный блок будет посвящен пиару, успешным практикам, которые коллеги применяли в прошлом году. Сильным обещает стать блок для специалистов в области SMM, он включит мастер-классы, обмен опытом. Если раньше мы звали на него экспертов из Москвы, которые нас учили, сейчас сами задаем тренды и можем объяснить, как, зачем и на чем зарабатывать», — подчеркнул председатель приморского Союза журналистов.