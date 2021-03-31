В 2021 году во Владивостоке отремонтируют надземные переходы

Специалисты мэрии отметили, что на перечисленных объектах необходимо отремонтировать ступени, усилить их металлическими листами, заасфальтировать тротуары, заменить стальные элементы ограждения, провести ремонт кованых сегментов.
В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока рассказали, что в 2021 году также запланирован ремонт надземного пешеходного перехода на улице Светланской, 152.
«Сейчас готовится аукционная документация для поиска подрядчика», — сообщили в мэрии.
Специалисты администрации отметили, что во Владивостоке ведутся работы по очистке пешеходных переходов от афиш, объявлений и граффити. Подземные переходы приводят в порядок с помощью парогенераторов.