В 2021 году во Владивостоке отремонтируют надземные переходы

Надземные пешеходные переходы во Владивостоке в районе улиц Новоивановской, 3, Луговой, 71 и Маковского на остановке общественного транспорта «Перевал» отремонтируют в этом году. Администрация приморской столицы объявила аукционы и приступила к поиску подрядчиков.

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