Жителям отдалённых районов Приморья оплатят проезд в больницы

Стоит отметить, что после ремонта поликлиника онкологического центра преобразилась — в учреждении внедрены элементы бережливого обслуживания, на каждом этаже работают две регистратуры, внутри — бесплатный интернет, а на входе в здание размещены памятки с ближайшими гостиницами, в которые можно заселиться по сертификату со скидкой от лечебного учреждения.