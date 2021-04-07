Щербаков пошёл против губернатора Кожемяко?

Эксперты полагают, что таким образом Кожемяко предоставил парламентарию серьёзный аванс, но Щербакову вряд ли удастся добиться реального расположения региональных элит и содействия с их стороны. И, как следствие, последующей победы на праймериз и выборах.
Для успешной предвыборной кампании нужен не только административный ресурс, но и поддержка местных промышленно-финансовых групп. Формирование взаимоотношений с ФПГ — длительный процесс, требующий особого искусства, которым Александр Щербаков, к сожалению, не овладел. И пока что ни одна из элитарных групп не готова поддержать неудачливого кандидата.
«В этой связи сейчас все замерли в ожидании реального выдвижения Розы Чемерис на праймериз. Если оно действительно состоится, то для господина Щербакова это будет тревожный звонок с отсылкой к событиям 2016 года.
Как мы помним тогда Щербаков также начал кампанию в ГД РФ одним из первых и на каждом углу говорил, что его согласовали. Чуть позднее появилась фигура Сергея Сопчука, за спиной которого стояли серьёзные элитарии, и про Щербакова забыли. В тот же год Щербаков пролетел и мимо Законодательного Собрания по причине технологических ошибок», — отмечают авторы Telegram-канала «Эксперты Приморского края».
После заявления Розы Чемерис о выдвижении по 62-му округу, Щербаков тут же подал документы на участие в кампании в Законодательное Собрание по 7-му округу. Однако он не учёл, что по этой территории лично губернатором согласована кандидатура другого политика. Тем самым Щербаков не только пошёл против позиции главы региона, но и разрушил межэлитные договорённости, которых удалось добиться внутриполитическому блоку Приморья после длительного периода войн между различными ФПГ.
«По округу № 62 интрига сохраняется, но прежде всего из-за оппонентов Щербакова, а не его собственной активности», — заключают «Эксперты Приморского края».