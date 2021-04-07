Щербаков пошёл против губернатора Кожемяко?

После заявления Розы Чемерис о выдвижении по 62-му округу, Щербаков тут же подал документы на участие в кампании в Законодательное Собрание по 7-му округу. Однако он не учёл, что по этой территории лично губернатором согласована кандидатура другого политика. Тем самым Щербаков не только пошёл против позиции главы региона, но и разрушил межэлитные договорённости, которых удалось добиться внутриполитическому блоку Приморья после длительного периода войн между различными ФПГ.