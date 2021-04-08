Новую котельную построят в Приморье

Также ведётся строительство котельной в селе Краснореченский Дальнегорском ГО — она заменит старую мазутную котельную, которая работает уже около 70 лет. Котельная сможет обслуживать весь населённый пункт — её должны запустить к началу следующего отопительного сезона.