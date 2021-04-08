США продляет «безвизовый» режим

«Хотя мне очень приятно видеть признаки прогресса в борьбе с пандемией COVID-19 как в России, так и в США, я с сожалением сообщаю, что генеральное консульство США во Владивостоке в ближайшее время не возобновит свою работу из-за критически низкой укомплектованности персоналом дипломатической миссии США в России», — приводится заявление Генконсула на сайте ведомства.