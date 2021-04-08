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США продляет «безвизовый» режим

8 апреля 2021, 00:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Визовые услуги будут предоставляться только посольством США в Москве
Генконсульство во Владивостоке не работает из-за нехватки персонала

США проинформировали Россию о том, что Генконсульство во Владивостоке не возобновит работу в ближайшее время, а с 1 апреля приостановлены визовые услуги в Генконсульстве в Екатеринбурге.

«Хотя мне очень приятно видеть признаки прогресса в борьбе с пандемией COVID-19 как в России, так и в США, я с сожалением сообщаю, что генеральное консульство США во Владивостоке в ближайшее время не возобновит свою работу из-за критически низкой укомплектованности персоналом дипломатической миссии США в России», — приводится заявление Генконсула на сайте ведомства.

Сообщается также, что с 1 апреля граждане США на Дальнем Востоке могут получать услуги в консульском агентстве США в Южно-Сахалинске, а также в консульском отделе посольства США в Москве. Визовые услуги будут предоставляться исключительно посольством США в Москве; однако из-за нехватки персонала эти услуги также ограничены.

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#Новости#Политика#США#Виза#Владивосток#Консульство#Приморье
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