Знаменитый путешественник Федор Конюхов будет жить на льдине

Знаменитый путешественник прожил в пригороде Находки без малого двадцать лет. Отсюда стартовал велопробег, в котором принимал участие Конюхов и который был организован в 1989 году по территории СССР. В нем участвовали советские и американские спортсмены. Старт эстафеты был в Находке, далее был путь на Москву, и финишировали они в Ленинграде. Спустя два года, в 1991-м, Конюхов принял участие в другом пробеге, на этот раз на внедорожниках.