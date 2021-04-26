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Опубликован график работы поликлиник в Приморье во время майских праздников

26 апреля 2021, 08:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
Правительство Приморского края опубликовало изменённый график работы поликлиник в период с 1 по 11 мая — во время праздников.

В приморском министерстве здравоохранения отметили, что 3, 5 и 7 мая поликлиники будут принимать пациентов без изменений графика.

Дежурные службы будут работать в поликлиниках все дни, кроме 2 и 9 мая — они выпадают на воскресенье.

«С 1 по 11 мая в поликлиниках также можно будет пройти вакцинацию, открыть или закрыть больничный лист, получить справки или рецепты. Во все дни, кроме 2 и 9 мая, будут осуществляться выезды бригад на вызовы к пациентам», — рассказали в ведомстве.

Всех пациентов, ранее записанных к специалистам на выпадающие выходные дни — 4, 6 мая, — регистраторы поликлиники оповестят и перезапишут на ближайшие дни.

Стационары, травматологические пункты и станции скорой медицинской помощи будут работать без изменений в круглосуточном режиме.

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