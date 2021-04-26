Опубликован график работы поликлиник в Приморье во время майских праздников

«С 1 по 11 мая в поликлиниках также можно будет пройти вакцинацию, открыть или закрыть больничный лист, получить справки или рецепты. Во все дни, кроме 2 и 9 мая, будут осуществляться выезды бригад на вызовы к пациентам», — рассказали в ведомстве.