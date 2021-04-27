Путевки в детские сады Владивостока выдадут онлайн

Ежегодная выдача путевок в детские сады начнётся во Владивостоке 17 мая. В администрации краевого центра отметили, что за путёвкой не нужно будет идти — её пришлют в прямо в детский сад, а родителям на электронную почту направят информацию о зачислении ребёнка.

Сюжет Владивосток