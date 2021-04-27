Путевки в детские сады Владивостока выдадут онлайн

По словам специалистов управления по работе с муниципальными учреждениями образования, после получения соответствующего уведомления родителям необходимо обратиться в указанный в приглашении детский сад согласно графику приема. При обращении следует иметь при себе следующие документы:
— свидетельство о рождении ребенка;
— свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) на закрепленной территории;
— документ, подтверждающий льготное (внеочередное, первоочередное) право на получение места ребенку в МДОУ;
— документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
Кроме того, по всем вопросам дошкольного образования можно обратиться по телефону или написать на электронную почту специалиста управления.
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