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Благоустройство 30-го причала начнётся во Владивостоке летом

28 апреля 2021, 06:17
Фото: vlc.ru
Первый этап благоустройства 30-причала начнётся во Владивостоке уже этим летом. Глава приморской столицы Олег Гуменюк поручил специалистам городской администрации сделать пешеходную зону на территории: Набережная Цесаревича — морской вокзал.
Фото: vlc.ru

27 апреля состоялось рабочее совещание по вопросам благоустройства городского причала. Среди участников: глава Владивостока Олег Гуменюк, специалисты администрации и автоматизированного диспетчерского центра, ИП Корытко А.С.

Мэру представили визуализацию существующей территории и варианты её развития. На основе представленных проектов специалисты «Дирекции общественных пространств Владивостока» разработают проект пешеходной зоны, которая соединит морвокзал и Набережную Цесаревича.

«Прошу тщательно продумать все нюансы благоустройства. Причал должен стать частью единого общественного пространства, удобного для жителей и гостей Владивостока. Важно сделать это уже летом, чтобы осенью мы могли достойно принять здесь международную регату и гостей ВЭФ» — отметил Олег Гуменюк.

Фото: vlc.ru

Готовый проект пешеходной зоны планируют представить после майских праздников. Все работы по благоустройству этой территории рассчитаны на два года.

Стоит отметить, что благоустройство 30-го причала началось с введением в строй нового здания вокзала прибрежных сообщений. Решение об этом было принято в 2020 году на основе поручения губернатора региона. Цель переноса — освободить часть прибрежной территории для свободного доступа граждан.

Фото: vlc.ru

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