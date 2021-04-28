Благоустройство 30-го причала начнётся во Владивостоке летом

27 апреля состоялось рабочее совещание по вопросам благоустройства городского причала. Среди участников: глава Владивостока Олег Гуменюк, специалисты администрации и автоматизированного диспетчерского центра, ИП Корытко А.С.
Мэру представили визуализацию существующей территории и варианты её развития. На основе представленных проектов специалисты «Дирекции общественных пространств Владивостока» разработают проект пешеходной зоны, которая соединит морвокзал и Набережную Цесаревича.
«Прошу тщательно продумать все нюансы благоустройства. Причал должен стать частью единого общественного пространства, удобного для жителей и гостей Владивостока. Важно сделать это уже летом, чтобы осенью мы могли достойно принять здесь международную регату и гостей ВЭФ» — отметил Олег Гуменюк.
Готовый проект пешеходной зоны планируют представить после майских праздников. Все работы по благоустройству этой территории рассчитаны на два года.
Стоит отметить, что благоустройство 30-го причала началось с введением в строй нового здания вокзала прибрежных сообщений. Решение об этом было принято в 2020 году на основе поручения губернатора региона. Цель переноса — освободить часть прибрежной территории для свободного доступа граждан.