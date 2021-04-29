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Крытый тренировочный каток построят в Приморье на условиях концессии

29 апреля 2021, 06:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Крытый тренировочный каток построят в Находке на условиях государственно-частного партнерства. Предприниматели могут ознакомиться с условиями реализации проекта и подать заявку на участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения.

На объекте помимо тренировочного катка с искусственным льдом будут действовать тренажерный зал, зрительская трибуна на 300 человек. Также предусмотрены гардеробные, технические помещения, кабинет для оказания медпомощи, мастерская для заточки коньков. На новом катке будут проходить тренировки для детей, а также соревнования по хоккею разного уровня. Объем инвестиций в развитие инициативы — 406 миллионов рублей.

Подготовить документацию для реализации инициативы помогли в Инвестагентстве Приморского края.

«Мы приглашаем к реализации проекта заинтересованных предпринимателей, готовых вложиться в развитие важного социального проекта в Приморье. Инструменты государственно-частного партнерства не только дают представителям бизнеса шанс внести свой вклад в создание в регионе нового спортивного объекта, но и позволяют вернуть вложенные инвестиции благодаря возможности вести там коммерческую деятельность», — сказал директор Инвестиционного агентства Приморского края Игорь Трофимов.

Отметим, ГЧП — это взаимовыгодное сотрудничество власти и бизнеса. Его ключевая цель — повышение качества оказания услуг в социальной сфере, сфере ЖКХ, здравоохранении и других общественно важных отраслях, за функционирование которых отвечает государство.

Инвестор, реализующий проект на условиях ГЧП, может претендовать на использование государственного имущества, бюджетных средств и государственных гарантий в случае необходимости оформления кредита. Ему оказывают административную поддержку, в частности помогают в оформлении лицензий, разрешительной документации.

Подробнее ознакомиться с условиями реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства можно на Инвестиционном портале Приморского края.

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