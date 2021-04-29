Крытый тренировочный каток построят в Приморье на условиях концессии

На объекте помимо тренировочного катка с искусственным льдом будут действовать тренажерный зал, зрительская трибуна на 300 человек. Также предусмотрены гардеробные, технические помещения, кабинет для оказания медпомощи, мастерская для заточки коньков. На новом катке будут проходить тренировки для детей, а также соревнования по хоккею разного уровня. Объем инвестиций в развитие инициативы — 406 миллионов рублей.