Владивосток перейдёт на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

«Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей — новая схема финансирования дополнительного образования. Она призвана предоставить детям возможность обучаться бесплатно, используя бюджетные средства, в любой организации, в том числе и частной. Персонифицированное финансирование предполагает определение и закрепление за ребенком денежных средств в объёме, необходимом и достаточном для оплаты выбираемого им или его родителями дополнительного образования, с последующей передачей средств в организацию дополнительного образования или частную организацию, которая реализует программы дополнительного образования на основе лицензии. Данная система начнет действовать уже в новом учебном году», — сообщил председатель муниципальной рабочей группы, заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук.