Дети с НЕограниченными возможностями

По данным правительства Приморского края, по состоянию на 1 марта 2021 года в регионе насчитывается более 6,3 тысяч детей-инвалидов. Воспитывать особенного ребенка, у которого имеется нарушение здоровья, родителям непросто. Поэтому для них в Приморье предусмотрены меры социальной поддержки.
«Золотой Рог» собрал основные социальные гарантии и льготы для ребят с ограниченными возможностями.
Проживание и проезд делим пополам
Семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, имеют право компенсировать оплату аренды жилья и коммунальных услуг в размере 50%. Однако рассчитывать на помощь в съеме квартиры можно только в том случае, если семья с особенным ребенком проживает в государственном или муниципальном жилищном фонде.
Стоимость проезда в общественном транспорте для семей с детьми инвалидами также делится на два. Это касается как городского и пригородного, так и междугороднего транспорта. Стопроцентную компенсацию можно получить детям-инвалидам и их сопровождающим в случае, если они выезжают на консультацию или лечение по направлению лечащего врача.
При этом общая сумма выплат за один год не должна превышать 20 тысяч рублей. А лица, которые постоянно проживают в районах Крайнего Севера, имеют право на 30 тысяч рублей компенсационных выплат.
Семьи с детьми-инвалидами, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут рассчитывать на получение жилья. Для этого необходимо встать на учет, а затем в очередь. Квартиры предоставляются с учетом состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств.
Ты вези меня, такси
В Приморском крае действует особенное «Социальное такси», которое доставляет детей-инвалидов, а также их родителей или их сопровождающих до больниц, МФЦ, нотариусов, судов, магазинов и других социальных объектов.
В начале 2021 года во Владивостоке был расширен список мест, куда дети с ограниченными возможностями и инвалиды первой группы могут поехать на социальном такси. Этот перечень был пересмотрен после того, как сами инвалиды обратились к властям.
Если в 2020 году на социальном такси можно было доехать до больницы и поликлиники, отдела соцзащиты, пенсионного фонда, МФЦ, ж/д и автовокзала Владивостока и аэропорта, то с начала текущего года в список были добавлены продовольственные магазины, почтовые отделения, отдел опеки и попечительства, аптеки, банки, нотариальные конторы, суды, организации культуры и искусства, а также спортивные и общественные организации.
В прошлом году социальным такси воспользовались 346 человек, на это было потрачено 1 380 000 рублей — почти по 4000 рублей на пользователя в год. На 2021 год из краевого бюджета выделено 1 500 000 рублей.
Для всех и для каждого
Ребята с ограниченными возможностями — такие же как и другие дети. И всем в обществе важно это помнить. Дети-инвалиды имеют такое же право на выплаты и пособия, как и здоровые малыши.
Так, в Приморском крае семьям с детьми, в том числе семьям, имеющим детей-инвалидов, с доходом ниже прожиточного минимума предоставляется пособие на ребенка. Его размер составляет 380,50 рублей.
Родителям также положен региональный материнский капитал при рождении второго ребенка. Он составляет 30% от размера государственного и его общая сумма на 2021 год равна 191829,55 рублей. Эти деньги могут быть использованы для улучшения жилищных условий, оплаты образования детей и приобретения товаров и услуг, которые помогут социально адаптироваться детям-инвалидам в обществе.
Маленький доход — большая помощь
Если у семьи, которая воспитывает ребенка-инвалида, с деньгами совсем плохо и по официальным данным она имеет доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, то ей положена компенсация расходов на оплату аренды жилья и коммунальных платежей. Она составляет 50%. Стопроцентная компенсация расходов на вывоз мусора и оплату взносов на капитальный ремонт также предоставляется такой категории граждан.
Еще 2500 рублей в год на каждого ребенка выделяется из краевой казны на покупку лекарств, проезд школьников к месту обучения, посещение музеев, кино, парков и на приобретение канцтоваров для школы. Также возмещаются расходы на посещение детьми спортивных секций в размере 50% от стоимости абонемента. Но не более тысячи рублей в месяц.
Лето. Отдых. Дети!
Как сообщили в правительстве Приморского края, в летний сезон текущего года за счет средств региональной казны будет закуплено 4666 путевок в летние лагеря для детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Воспользоваться возможностью бесплатно отдохнуть смогут также 1 150 воспитанников центров содействия семейному устройству и коррекционных школ-интернатов Приморья. Родители же остальных детей смогут компенсировать часть затрат на покупку путевок.
Всего на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году в региональном бюджете предусмотрели более 320 миллионов рублей. Из них 78,6 миллиона направят на покупку путевок для детей-инвалидов и детей, воспитывающихся в семьях с небольшим достатком, состоящих на учете в Центре социальной поддержки населения Приморья. Их детям выдадут бесплатно по заявлениям родителей или законных представителей.
«Более 19 миллионов рублей в бюджете предусмотрели на 1150 путевок для воспитанников Центров содействия семейному устройству и коррекционных школ-интернатов», — уточнили в министерстве образования.
Также напомним, что в Приморье родители или законные представители могут рассчитывать на компенсацию 50% расходов на оплату стоимости детской путевки.
Имеют право
В регионе совершенно бесплатно предоставляются услуги профессионального юриста для разных категорий льготников. В том числе для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов I и II групп, недееспособных граждан, усыновителей и людей, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка.
Более 60 адвокатов и юристов во всех муниципалитетах Приморского края оказывают бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан. Около сотни жителей региона уже воспользовались такой возможность в этом году.
В департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края граждане могут получить устные и письменные консультации по любому правовому вопросу, составить заявления, жалобы, ходатайства. Также адвокат может представлять интересы граждан в государственных, муниципальных органах, организациях, у мирового судьи и в суде общей юрисдикции.
«С начала этого года бесплатную юридическую помощь получили 94 человека, оказано 234 услуги. В бюджете Приморского края на оплату труда адвокатов и компенсацию их расходов предусмотрены средства в размере 1 миллиона рублей», — отметили в ведомстве.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ.