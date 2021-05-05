На Шаморе началась подготовка к летнему сезону

«Если погода нас не подведет, то работы будут завершены уже недели через две. На песчаной полосе появятся открытые террасы для отдыхающих, к купальному сезону будут установлены раздевалки. Планируем также смонтировать вдоль пешеходной зоны уличное освещение, сейчас прорабатываем внешний вид фонарей. На втором этапе — в следующем году — планируется полная реконструкция кафе, расположенных ближе к дороге. Проекты еще находятся в разработке», — отметил Примаченко.