Ветераны Первомайского района получили поздравления от Дмитрия Лёгкого с Днём Победы

После того, как Михаил Иванович ушёл домой, а ансамбль спрятал инструменты, выяснилось, что в том же доме проживает женщина, которая также принимала участие в Великой Отечественной войне. Само собой, её не смогли оставить без поздравления. Под окном у ветерана, музыканты в очередной раз исполнили несколько песен военных лет, а Дмитрий Лёгкий вручил ей памятные подарки.