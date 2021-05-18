Глава Владивостока Олег Гуменюк покидает свой пост

Мэр Владивостока Олег Гуменюк написал заявление об отставке с поста по собственному желанию. На этот шаг Гуменюка подтолкнуло заявление полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, который находится с рабочим визитом в Приморье.
Полпред согласился, что в случае недовольства работой мэра со стороны самих горожан и краевых властей, нужно искать нового человека на должность главы города. Олегу Гуменюку он предложил написать заявление об отставке по собственному желанию.
Об этом решении глава Владивостока сообщил на своей страничке в Инстаграм.
«Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моём уходе с поста главы Владивостока.
Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства. Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы.
В любом случае я благодарен всем, с кем я работал, и желаю человеку, который придёт на моё место, удачи в достижении результатов на благо жителей города».
Напомним, ранее, в конце марта губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал работу действующей команды мэрии Владивостока неэффективной и потребовал в кратчайшие сроки исправить ситуацию. Губернатор сообщил, что если после разговора с ним выводы не будут сделаны и люди не увидят позитивных изменений в городе, он будет вынужден принимать жесткие решения.
Несмотря на то что в СМИ начали муссироваться различные слухи и всплывать разные фамилии, пресс-служба администрации дала официальный комментарий о возможной кандидатуре на пост врио мэра.
Так, в уставе города записано, что «в случае досрочного прекращения полномочий главы города Владивостока либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель (заместитель) главы администрации города Владивостока. Очередность исполнения обязанностей между первыми заместителями, заместителями главы администрации города Владивостока устанавливается главой города Владивостока путем издания распоряжения».
Как пояснили в администрации Владивостока, заявление главы города Владивостока об отставке по собственному желанию подается в Думу города Владивостока и отзыву не подлежит.