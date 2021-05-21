Александр Щербаков «скупает» голоса на праймериз?

Как следует из беседы, для того, чтобы получить 500 рублей, достаточно зарегистрировать на Госуслугах и отправить скриншот с подтверждением на номер телефона. После можно обогатиться ещё на тысячу. Только надо будет уже проголосовать за конкретного кандидата — Александра Щербакова.