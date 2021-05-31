Инвесторы вложили миллиарды в биржевые ПИФы

Интерес к инвестициям в иностранные активы объясняется тем, что на фоне ослабления рубля инвесторы пытаются защитить свои накопления от девальвации. Биржевые фонды УК «Альфа-Капитал» позволяют инвестировать средства не только в рублях, но и в долларах, а также в европейской валюте. Это позволяет им показывать результаты на порядок выше ставок по вкладам и обгонять биржевые индексы. В прошлом году, по данным Investfunds, из 19 биржевых фондов половина показали доходность выше 30%, а фонды технологического сектора заработали более 75%. Индекс Московской Биржи за этот период вырос лишь на 8%, тогда как индекс РТС снизился более чем на 10% из-за ослабления отечественной валюты.