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Наркотики отравляют жизнь: Как уберечь близких
8 июня 2021, 09:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
В рамках реализации госпрограммы Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы специалисты наркологических клиник региона опубликовали памятку о том, как выявить, где лечить и реабилитировать наркозависимых граждан.
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Владивосток
«Как уберечь близких от наркотической чумы»:
Фото: ИК "Золотой Рог"
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