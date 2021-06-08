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Наркотики отравляют жизнь: Как уберечь близких

8 июня 2021, 09:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
В рамках реализации госпрограммы Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы специалисты наркологических клиник региона опубликовали памятку о том, как выявить, где лечить и реабилитировать наркозависимых граждан.
#Новости#Здоровье#Здравоохранение#Владивосток#Приморский край#Общество
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