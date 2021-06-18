В Приморье отметят День памяти и скорби

«В этом году нас ждет трагичная памятная дата — 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В знак того, что мы помним о тех страшных днях и подвигах наших предков, в День памяти и скорби тысячи людей ежегодно зажигают свечи в вечерней тишине. Зажечь „Свечу памяти“ можно, в том числе и онлайн на специально созданной платформе — деньпамяти.рф, присоединившись таким образом ко всем неравнодушным людям, которые приняли участие в ежегодной акции вместе с вами», — рассказала замдиректора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.