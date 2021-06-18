В Приморье отметят День памяти и скорби

Так, 22 июня Приморье присоединится к всероссийской акции «Марафон памяти», в рамках которой в муниципалитетах пройдут минуты молчания и мастер-классы по изготовлению «птиц мира» — бумажных голубей.
Еще одной крупной акцией станет «Свеча памяти». К ней смогут присоединиться все желающие.
«В этом году нас ждет трагичная памятная дата — 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В знак того, что мы помним о тех страшных днях и подвигах наших предков, в День памяти и скорби тысячи людей ежегодно зажигают свечи в вечерней тишине. Зажечь „Свечу памяти“ можно, в том числе и онлайн на специально созданной платформе — деньпамяти.рф, присоединившись таким образом ко всем неравнодушным людям, которые приняли участие в ежегодной акции вместе с вами», — рассказала замдиректора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.
Кроме того, в Приморье пройдёт Всероссийская акция «Красная гвоздика» — жителям края предлагают приобрести значки в виде цветка, которые уже продаются в магазинах торговой сети «Чудодей» и у волонтеров в общественных местах. Вырученные с продажи средства пойдут на оказание адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.
«Сегодня у нас есть возможность поблагодарить наших ветеранов за смелость и стойкость не только словом, но и делом. Любой посильный вклад в акцию „Красная гвоздика“ — огромная поддержка для тех, кто не жалел здоровья ради нашей мирной жизни на земле. В край пришло 4 600 значков, 1 200 из них распространяют представители общественного движения „Волонтеры Победы“, 3 400 — активисты центров „серебряного“ добровольчества „Молоды душой“», — отметила Ивченко.
Другая крупная патриотическая акция — «За Родину!» — позволит каждому узнать, что чувствовали герои, записывавшиеся добровольцами на фронт.
«В рамках акции в муниципалитетах края организуют стационарные интерактивные площадки, оформленные в виде настоящих призывных пунктов, действовавших в 1941 году. На них будут записывать молодежь в добровольцы и выдавать копии повесток для уходящих на фронт», — рассказала замдиректора департамента внутренней политики региона.
24 июня Приморье одним из первых регионов России присоединится к Всероссийской акции «Весть Победы». В 12:00 сразу в нескольких муниципалитетах прозвучат автомобильные и корабельные сигналы, гудки фабрик и заводов, колокольный звон церквей и соборов — таким образом, край почтит память героев, защитивших страну в годы Великой Отечественной войны.
Во Владивостоке, традиционно, прогремит полуденный выстрел с 33-го военного причала. Все пришвартованные суда в установленное время также просигналят в честь Великой Победы.
«24 июня в 12.00 в крае в течение одной минуты будут слышны гудки транспортных средств и предприятий. В акции примут участие 17 стивидорных компаний, 390 автобусов, более 8 тысяч машин такси, 19 электропоездов и локомотивы грузовых поездов Владивостокского территориального управления Дальневосточной железной дороги, храмы Владивостокской епархии», — сказала Ольга Ивченко.
Также, Приморье присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы» — 24 июня в 22:00 по местному времени от Петропавловска-Камчатского до Калининграда в небо взметнется световая волна.
Прожекторы речных и морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий по всей стране зажгут «Лучи Победы». Свет прожекторов будет виден за пять-семь километров, и жители региона смогут участвовать в реконструкции прожекторной иллюминации 24 июня 1945 года.
В Приморье «Лучи Победы» осветят небо региональной столицы с помощью прожекторов торгово-развлекательных центров «Калина Мол», «Clover House», «Европейский пассаж», «Центральный», «Алеутский» и «Седанка Сити».
К акции присоединятся также парусник «Паллада» и Владивостокский морской торговый порт. Кроме того, планируется задействовать морские буксиры и ледоколы Росморпорта — они осветят небо над бухтой Золотой Рог.
Подсветку зданий обеспечат и 2-й пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Приморскому краю, военные корабли Тихоокеанского флота.