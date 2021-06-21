Новый волонтёрский проект «ПоМожем» появится в Находке благодаря Президентскому гранту

- Помогая другим, человек сам становится чуточку лучше. К команде «Я делаю город лучше» я присоединился только в этом году. Но за эти несколько месяцев мы вместе успели сделать много полезного, - делится участник общественного движения Николай Алёшин, - Например, помогли восстановить после пожара квартиру инвалида Вячеслава Машкина. Приобрели для пенсионерки Тамары Николаевны Мазовой, имеющей статус ребёнка войны, новый телевизор, на котором она с удовольствием посмотрела Парад Победы. А побывав на субботниках, организованных волонтёром Аней Шариповой, я ещё раз убедился, что в нашем городе есть много активных и неравнодушных людей.