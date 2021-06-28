Я вас не приглашал: министр спорта попросил удалиться со встречи спортсмена — паралимпийца

Жан Кузнецов попросил молодого человека выйти из зала после того, как он задал вопрос о присвоении ему звания «мастер спорта» за третье место на всероссийском чемпионате по тхэквондо. «Я вас не приглашал» — такими словами министр спорта Приморья попросил юношу удалиться.