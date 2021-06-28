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Я вас не приглашал: министр спорта попросил удалиться со встречи спортсмена — паралимпийца

28 июня 2021, 11:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
В новых медиа Приморского края появилась информация о конфликте, который возник между спортсменом — паралимпийцем и министром спорта Приморского края.

Жан Кузнецов попросил молодого человека выйти из зала после того, как он задал вопрос о присвоении ему звания «мастер спорта» за третье место на всероссийском чемпионате по тхэквондо. «Я вас не приглашал» — такими словами министр спорта Приморья попросил юношу удалиться.

Конфликт разгорелся после вопроса Руслана Вахитова, кандидата в мастера спорта по горнолыжному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, член сборных команд края по легкой атлетике, горнолыжному спорту и тхэквондо. Кроме того, молодой человек учится в ДВФУ, на втором курсе Политичехнического института. У Руслана Вахитова отсутствуют обе руки.

На встречу с министром спорта спортсмена-паралимпийца пригласил руководитель Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Артема Моисеенко. Как сообщают новые медиа, Руслан Вахитов спросил у Жана Кузнецова, когда ему присвоят звание «мастера спорта». Далее цитируем телеграмм-канал «Дерзкий Владивосток»

«— Коллеги, давайте встречаться и конструктивно говорить. Мы начинаем диалог с того, что мастера не дали. Вот это вы для чего сейчас? — слегка возмутился Жан Кузнецов.

— Это претензия.

— К кому?

— Лично к вам, наверное, как к представителю минспорта.

— Вот видите, вы уже начали диалог выстраивать неконструктивно. Зачем в таком формате вы со мной выстраиваете диалог? Я вас сюда не приглашал, поэтому покиньте помещение», — конец цитаты.

Руслан Вахитов в Сочи на Чемпионате России по паратриатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, что прошёл 27–30 мая, занял 4 место. На чемпионате России по паратхэквондо в марте занял 3 место и стал претендентом на включение в паралимпийскую сборную нашей страны.

#Новости#Спорт#Приморье#Общество
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