Томик Достоевского на узбекском

Так что, если после седьмого июня вам встретится человек, знающий годы и точный вклад Екатерины Великой в раздел Речи Посполитой, но с трудом владеющий русским разговорным языком, то, вероятнее всего, это будет трудовой мигрант. Корреспондент «Золотого Рога» прогулялся по популярным у трудовых мигрантов местам и побеседовал с ними об изменении в законодательстве.
Мигрантская доля
Чаще всего мигрантов в Приморском крае можно встретить в многофункциональных центрах. Большинство приходит получить ИНН, чтобы работодатель мог отчислять налоги в бюджет государства. Именно сюда, в один из многочисленных МФЦ города, отправился корреспондент издания, чтобы опросить трудовых мигрантов по поводу нововведений.
Первым ему встретился Фахруз, трудовой мигрант из Узбекистана, который вовсе не знаком с новым постановлением правительства, но на сдачу теста по истории России согласен. По его мнению, нововведение позволит людям, приехавшим в Россию, быстрее ассимилироваться и влиться в российское общество. Кроме того, мигранты будут лучше ориентироваться в стране, заботливо их приютившей, так как будут знать все самые крупные города России и наиболее важные факты российской истории.
«Да», — отметил Фахруз.
Другие трудовые мигранты оказались менее словоохотливы, но тоже считают нововведения, в целом, полезными. Уже сейчас во многих странах введена практика, когда официальные трудовые мигранты проходят базовую подготовку к взаимодействию с обществом, в котором им предстоит жить. Работник сферы обслуживания, пожелавший остаться неизвестным, прокомментировал ситуацию следующим образом:
«Тесты — это не плохо, конечно, человек должен знать правила страны, в которую он едет. Законы, организации к которым он может обратиться, свои права и все остальное. Раньше, конечно, было по-другому, приехал работать — работай, люди приезжали, язык уже тут учили на месте, я так приехал. Давно уже я гражданство получил, еще по старым правилам, но вот молодым сейчас больше нужно будет делать и знать», — рассказал мужчина, который эмигрировал в Россию из одной бывшей Советской республики.
К тем, кто будет получать вид на жительство в России после 7 июня, в новом постановлении правительства России есть соответствующие требования, регулирующие положение иностранцев в стране. Желающие получить вид на жительство должны будут знать самые важные факты из истории России, национальные праздники, а также самых известных ученых и культурных деятелей страны. Свои знания люди должны будут подтверждать на специальном экзамене.
Нет причин для беспокойства
Консульские службы и посольства различных стран, рабочие из которых приезжают трудиться в Приморский край, говорят о том, что новые меры не станут препятствием для людей, которые захотят вести рабочую деятельность на территории России.
Консул Социалистической Республики Вьетнам по миграционным вопросам во Владивостоке Нгуен Ань Кыонг отметил, что принятие новых миграционных законов не скажется на времени получения работы в России для иностранных граждан.
«Предварительно, новые правила не должны сильно усложнить процесс получения работы для мигрантов из Вьетнама в России», — подчеркнул консул.
Эпидемия, напомним, поставила мигрантов в очень щекотливое положение. Когда коронавирус начал свое шествие по регионам страны, работодатели начали сокращать «нелегалов», которые остались в чужой стране на птичьих правах — границы закрыты, работать негде. Сейчас ситуация разрешилась и, к счастью, никакого роста криминальной активности, прогнозируемого многочисленными социологами, не произошло.
Ориентировочное число мигрантов, прибывших в Россию в 2018 году, по данным Росстата составляет 4 900 000 человек. Это число можно сравнить со статистикой ФСБ за тот же год, где значится 32 000 000 человек. Разница в данных объясняется очень просто — Росстат не считает нелегальных мигрантов, да и легальных считает только официально зарегистрированных, в то время как ФСБ берет в список вообще всех пересекших границу иностранных рабочих.
Закон есть закон
Новое постановление правительства России, регулирующее положение иностранцев в стране, вступило в силу в июне.
Приморцы разделяют мнение о том, что мигранты должны знать законы в части, касающейся нарушений со стороны иностранцев и хотя бы элементарные правила поведения в обществе. В Южной Корее есть специальные курсы, которые проходят граждане Северной Кореи, сумевшие эмигрировать в соседнюю страну. Более трех месяцев они учатся элементарным для современного человека вещам — использованию банкоматов, этикету и поведению в общественных местах, оплате коммунальных услуг. Обновленный экзамен имеет схожие черты с корейской программой ассимиляции.
Как отметил руководитель краевого консультационного центра по вопросам миграции и межэтнических отношений Сергей Пушкарев, в Приморье с одного только Узбекистана в 2018 году приехали трудиться 78 тысяч человек. При этом патенты на работу получили только 18 тысяч, остальные начали трудиться в «чёрную»
Андрей ГОЛУБЬ