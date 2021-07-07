Более 40 новых автомобилей ГАЗ «Соболь» разъехались по больницам Приморского края

«От возможности прибытия к пациенту, условий его доставки — качества, скорости — зависит жизнь и здоровье. Эти автомашины высокой проходимости будут использовать в основном в отдаленных районах, там, где необходимо обеспечить проезд в любое время года. Они дадут возможность еще более качественно осуществлять помощь людям. Такие автомобили выделяются Правительством РФ по поручению Президента страны Владимира Путина, и с каждым годом их количество растет. У нас впереди еще много работы, но мы уверенно идем по пути модернизации сферы здравоохранения», — сказал глава региона.