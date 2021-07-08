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Размещение предвыборных агитационных материалов при проведении досрочных выборов Губернатора Хабаровского края

8 июля 2021, 12:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
Размещение предвыборных агитационных материалов при проведении досрочных выборов Губернатора Хабаровского края в сетевом издании «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»), сайт: zr.media

В соответствии с частью 7 статьи 62 Избирательного кодекса Хабаровского края общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» оказывает услуги по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании «Золотой Рог — пресса» («Zrpress») (свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; дата первоначальной регистрации — 24.01.2000 года; свидетельство ЭЛ № 77-2263) зарегистрированным кандидатам на досрочных выборах Губернатора Хабаровского края.

Прайс-лист на размещение агитационных материалов на выбрах губернатора Хабаровского края
Фото: Золотой Рог

Условия размещения информационных материалов:

#Новости#Политика#Приморье
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