Люди (пере)платят за металл

«Согласно требованиям, застройщик, прежде чем получить проектное финансирование, защищает в банке экономику своего проекта, тем самым фактически фиксируя все затраты. И если в дальнейшем происходит какое-то изменение стоимости, все риски, связанные с увеличением себестоимости строительства, возлагаются исключительно на строительную компанию. Она будет вынуждена ближе к финишу строительства, когда лимит кредитных средств окажется исчерпанным, а объект еще не завершен, использовать исключительно собственные оборотные средства и свою прибыль, чтобы завершить строительство. В противном случае компания нарушит условия договора кредитования с банком, а увеличить объем кредитования уже по начатым проектам практически невозможно. Это опять же ставит под угрозу договорные обязательства, может привести к банкротству строительных компаний и появлению новых обманутых дольщиков», — пояснил Глушков.