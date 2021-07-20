Тепло любит счет: Как не переплачивать за жильё в Приморье

«Мы недавно переехали из Уссурийска во Владивосток. У нас семья из пяти человек, живём в трёхкомнатной квартире. За электроэнергию и на прежнем месте жительства, где у нас была аналогичная квартира в аналогичном доме, платили немало, а на новой квартире в квитанциях суммы стали ещё больше. Я стал разбираться, оказалось, причина в том, что в доме, куда мы заселились, нет общедомового прибора учёта электроэнергии. Плата за электричество для общедомового имущества начисляется по нормативу. Как объяснили в управляющей компании, вероятно, из-за этого нам приходится переплачивать. Нашей семье есть, с чем сравнивать, на прежнем месте жительства у нас было ТСЖ, на доме были установлены все приборы учёта, и мы платили только за тот объем электроэнергии, который в реальности использовали. На вопрос, почему нет общедомового прибора учёта, „управляйка“ кивает на энергетиков, якобы это теперь обязанность энергоснабжающей организации — ставить такие приборы. Будем от имени жильцов дома обращаться к энергетикам. Для нас коммунальные платежи — весомая статья расходов, учитывая, что в семье всего двое работающих, мы стараемся разумно расходовать наш бюджет, избегая ненужных переплат», — рассказывает житель краевого центра Артём Филатов.