Более 38 миллионов рублей получили приморцы на уход за инвалидами

Posted 21 июля 2021, 07:49
Published 21 июля 2021, 07:49
Modified 20 августа, 11:17
Updated 20 августа, 11:17
По словам специалистов, эти выплаты являются дополнительной мерой соцподдержки граждан, которые занимаются тем, что ухаживают за гражданами с ограниченными способностями на дому — за теми, кто нуждается в посторонней помощи. При этом сами ухаживающие не должны являться пенсионерами и иметь инвалидность.
«Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи инвалида, нуждающегося в постоянной помощи других лиц, — ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения. На сегодняшний день в Приморье это чуть более 22 тысяч рублей на одного члена семьи», — рассказали сотрудники министерства труда и социальной политики Приморского края.
Обязательным условием для получения выплаты также является наличие обучения практическим навыкам ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности людьми. Стоит отметить, что с начала действия меры поддержки такое обучение прошли более 700 человек — около 200 из них получили свидетельства об окончании курсов в этом году.
Министра труда и социальной политики региона Светлана Красицкая сообщила, что пандемия коронавируса не повлияла на порядок и процесс допвыплат в крае.
Для тех, кто хочет оформить соответствующую льготу, предусмотрена дистанционная обучающая программа от Приморский центр социального обслуживания –специалисты смогут направить по электронной почте ссылки на теоретические материалы, обучающие видеоролики и практические задания «Школы реабилитации».
«Дополнительная поддержка граждан, которые помогают инвалидам на дому, соответствует задачам системы долговременного ухода — важного сегмента проекта „Старшее поколение“ национального проекта „Демография“. Отмечу, что Приморье — один из немногих российских регионов, которые в прошлом году ввели такую выплату», — подытожила министр.
Напомним, что в регионе действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.