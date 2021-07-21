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Posted 21 июля 2021, 07:49

Published 21 июля 2021, 07:49

Modified 20 августа, 11:17

Updated 20 августа, 11:17

Более 38 миллионов рублей получили приморцы на уход за инвалидами

Более 38 миллионов рублей получили приморцы на уход за инвалидами

21 июля 2021, 07:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Деньги
В помощь приморцам, которые ухаживают дома за инвалидами первой группы, в 2021 году направили 38, 2 миллионов рублей. Благодаря льготе около 550 тысяч жителей получают по 13,5 тысяч рублей каждый месяц, сообщили в правительстве Приморья.

По словам специалистов, эти выплаты являются дополнительной мерой соцподдержки граждан, которые занимаются тем, что ухаживают за гражданами с ограниченными способностями на дому — за теми, кто нуждается в посторонней помощи. При этом сами ухаживающие не должны являться пенсионерами и иметь инвалидность.

«Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи инвалида, нуждающегося в постоянной помощи других лиц, — ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения. На сегодняшний день в Приморье это чуть более 22 тысяч рублей на одного члена семьи», — рассказали сотрудники министерства труда и социальной политики Приморского края.

Обязательным условием для получения выплаты также является наличие обучения практическим навыкам ухода за тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности людьми. Стоит отметить, что с начала действия меры поддержки такое обучение прошли более 700 человек — около 200 из них получили свидетельства об окончании курсов в этом году.

Министра труда и социальной политики региона Светлана Красицкая сообщила, что пандемия коронавируса не повлияла на порядок и процесс допвыплат в крае.

Для тех, кто хочет оформить соответствующую льготу, предусмотрена дистанционная обучающая программа от Приморский центр социального обслуживания –специалисты смогут направить по электронной почте ссылки на теоретические материалы, обучающие видеоролики и практические задания «Школы реабилитации».

«Дополнительная поддержка граждан, которые помогают инвалидам на дому, соответствует задачам системы долговременного ухода — важного сегмента проекта „Старшее поколение“ национального проекта „Демография“. Отмечу, что Приморье — один из немногих российских регионов, которые в прошлом году ввели такую выплату», — подытожила министр.

Напомним, что в регионе действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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