Более 38 миллионов рублей получили приморцы на уход за инвалидами

По словам специалистов, эти выплаты являются дополнительной мерой соцподдержки граждан, которые занимаются тем, что ухаживают за гражданами с ограниченными способностями на дому — за теми, кто нуждается в посторонней помощи. При этом сами ухаживающие не должны являться пенсионерами и иметь инвалидность.