В центре Владивостока убрали вывески и рекламу

Posted 22 июля 2021, 04:38
Published 22 июля 2021, 04:38
Modified 20 августа, 11:17
Updated 20 августа, 11:17
За неделю специалисты демонтировали 27 вывесок и рекламных конструкций на Океанском проспекте, Алеутской, Светланской, Прапорщика Комарова, Фонтанной, Пологой и других улицах.
Во время проверки сотрудники администрации Владивостока обнаружили более 160 вывесок, указателей, табличек, рекламы, установленных с нарушением требований Федерального закона «О рекламе» и Правил благоустройства территории ВГО — и это только в центре города.
«Это зачастую громоздкие, излишне яркие, светящиеся или просто выбивающиеся из архитектурного стиля здания конструкции. Работа по освобождению города от незаконных конструкций усилена в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 2 — 4 сентября. В адрес владельцев направлены предписания о демонтаже в течение месяца со дня выдачи таких предписаний», — рассказали в управлении наружной рекламы и информации Владивостока.
Часть рекламных конструкций и вывесок собственники убрали самостоятельно. Остальные сняли бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» — работы по демонтажу ведутся в основном в вечернее и ночное время, чтобы техника не мешала прохожим и автомобилистам.
«Чтобы вывеска была размещена на здании законно, необходимо согласовать ее дизайн-проект в управлении наружной рекламы и информации. Также нужно получать разрешение на установку рекламной конструкции», — рассказали в мэрии.
Как отмечают специалисты, излишняя и навязчивая уличная реклама портит облик городов, поэтому власти и городские сообщества в разных странах все активнее регламентируют её размещение, нередко доводя до минимума — это особенно важно для исторических зон, где благодаря демонтажу громоздких и зачастую аляповатых вывесок и баннеров открывается красота архитектуры.