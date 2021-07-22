В центре Владивостока убрали вывески и рекламу

«Это зачастую громоздкие, излишне яркие, светящиеся или просто выбивающиеся из архитектурного стиля здания конструкции. Работа по освобождению города от незаконных конструкций усилена в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 2 — 4 сентября. В адрес владельцев направлены предписания о демонтаже в течение месяца со дня выдачи таких предписаний», — рассказали в управлении наружной рекламы и информации Владивостока.