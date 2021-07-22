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Posted 22 июля 2021, 04:38

Published 22 июля 2021, 04:38

Modified 20 августа, 11:17

Updated 20 августа, 11:17

В центре Владивостока убрали вывески и рекламу

В центре Владивостока убрали вывески и рекламу

22 июля 2021, 04:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Строительство
Незаконные вывески и рекламные конструкции убирают с фасадов зданий в центре Владивостока. По словам сотрудников администрации города, это необходимо для того, чтобы привести в порядок облик городских улиц, избавиться от лишнего визуального шума и хаотичности.

За неделю специалисты демонтировали 27 вывесок и рекламных конструкций на Океанском проспекте, Алеутской, Светланской, Прапорщика Комарова, Фонтанной, Пологой и других улицах.

Во время проверки сотрудники администрации Владивостока обнаружили более 160 вывесок, указателей, табличек, рекламы, установленных с нарушением требований Федерального закона «О рекламе» и Правил благоустройства территории ВГО — и это только в центре города.

«Это зачастую громоздкие, излишне яркие, светящиеся или просто выбивающиеся из архитектурного стиля здания конструкции. Работа по освобождению города от незаконных конструкций усилена в преддверии Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 2 — 4 сентября. В адрес владельцев направлены предписания о демонтаже в течение месяца со дня выдачи таких предписаний», — рассказали в управлении наружной рекламы и информации Владивостока.

Часть рекламных конструкций и вывесок собственники убрали самостоятельно. Остальные сняли бригады муниципального учреждения «Содержание городских территорий» — работы по демонтажу ведутся в основном в вечернее и ночное время, чтобы техника не мешала прохожим и автомобилистам.

«Чтобы вывеска была размещена на здании законно, необходимо согласовать ее дизайн-проект в управлении наружной рекламы и информации. Также нужно получать разрешение на установку рекламной конструкции», — рассказали в мэрии.

Как отмечают специалисты, излишняя и навязчивая уличная реклама портит облик городов, поэтому власти и городские сообщества в разных странах все активнее регламентируют её размещение, нередко доводя до минимума — это особенно важно для исторических зон, где благодаря демонтажу громоздких и зачастую аляповатых вывесок и баннеров открывается красота архитектуры.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Строительство#Новости#Ремонт#Благоустройство
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