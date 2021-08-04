Амурская область утопает из-за неконтролируемых сбросов воды с Бурейской и Зейской ГЭС

«Если вы видите переполнение водохранилища и планируете сброс, почему бы не предупредить тех, кто ниже по течению? Не вывести людей из зоны затопления заранее, не дожидаясь момента, когда к домам можно подплыть только на лодке. Почему не укрепить инфраструктуру в местах возможных размывов? Не выставить наблюдателей. У РЖД, например, для этого есть обходчики пути. Именно они вовремя обнаружили недавний подмыв опоры моста на Транссибе», - жалуются жители Касаткино, стоя по колено в воде.