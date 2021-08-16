Приморским вузам не придется постоянно проходить госаккредитацию

«Важно, чтобы каждый включился в ту работу, которую мы сейчас можем начать на платформе ОНФ. Мы бы хотели, чтобы сбор показателей не был связан с заполнением форм, а автоматически генерировался из мониторингов вузов. Это во многом снизит нагрузку на коллективы, которые занимаются тем, чтобы соответствовать существующим сегодня показателям», — рассказала Елена Шмелева.